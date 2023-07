Ventes aux enchères de blindés de la MINUSMA? La Mission réagit

https://fr.sputniknews.africa/20230713/ventes-aux-encheres-de-blindes-de-la-minusma-la-mission-reagit--1060510932.html

Suite à l’annonce de la décision de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) de se retirer du pays, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux, faisant état de ventes aux enchères de blindés.La mission a immédiatement réagi sur Twitter pour démentir "une fausse rumeur".Elle a précisé qu’elle mettait régulièrement aux enchères des déchets non dangereux dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres transparente.Fin du mandatLe 30 juin, le Conseil de sécurité de l’Onu a mis fin au mandat de la MINUSMA et a adopté une résolution de retrait.Le Conseil de sécurité a demandé à la Mission de commencer immédiatement, à compter du 1er juillet 2023, la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches, ainsi que la réduction et le retrait de son personnel avec l’objectif d’achever ce processus au 31 décembre 2023.La mission onusienne, présente au Mali depuis 2013, s'est vue à plusieurs reprises reprocher son impuissance par les populations et leurs dirigeants, malgré le déploiement de plus de 12.000 soldats à ce jour et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars.

