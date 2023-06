L’Onu met fin à sa mission de paix au Mali

https://fr.sputniknews.africa/20230630/lonu-met-fin-a-sa-mission-de-paix-au-mali-1060259678.html

Suite à un vote au sein du Conseil de sécurité tenu ce 30 juin, la mission de maintien de la paix de l'Onu au Mali devra s'achever d'ici la fin de l'année. La... 30.06.2023, Sputnik Afrique

Le Conseil de sécurité de l'Onu a voté ce 30 juin à l'unanimité la fin de la mission de maintien de la paix de l'Onu au Mali d'ici la fin de l'année. La MINUSMA est tenue de commencer immédiatement la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches, ainsi que le retrait ordonné et sûr de son personnel.Le processus devrait s’achever d'ici le 31 décembre 2023, en étroite consultation avec le gouvernement de transition du Mali, selon le document.Moscou soutient Bamako dans son combat pour la sécuritéDe son côté, la Russie a jugé "important" le fait que le Conseil de sécurité "réponde à l'unanimité à la demande du Mali", a indiqué la représentante permanente adjoint russe, Anna Evstigneeva. Moscou a remercié les Casques bleus et le personnel civil de la MINUSMA "pour leur service et leur travail dévoué en faveur des Maliens". La Russie honore également la mémoire des Casques bleus "qui ont sacrifié leurs vies" dans ce pays. Moscou continuera à fournir une assistance bilatérale globale au Mali dans le but d'assurer la stabilisation du pays, conclut la représentante permanente.Le 16 juin, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop avait demandé le départ de la Minusma devant le Conseil de sécurité de l'Onu, pointant "l'échec" de cette dernière qui faisait selon lui "partie du problème".La mission onusienne, présente au Mali depuis 2013, s'est vue à plusieurs reprises reprocher son impuissance par les populations et leurs dirigeants, malgré le déploiement de plus de 12.000 soldats à ce jour et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars.

