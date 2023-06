https://fr.sputniknews.africa/20230616/le-mali-demande-lonu-de-retirer-sa-mission-minusma--1059976296.html

Le Mali réclame le départ de la mission MINUSMA au Conseil de sécurité de l'Onu

Le Mali réclame le départ de la mission MINUSMA au Conseil de sécurité de l'Onu

Le chef de la diplomatie malienne a demandé aux Nations Unies de retirer la mission MINUSMA puisqu'elle n'avait pas réussi à gérer la situation sécuritaire au... 16.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-16T21:20+0200

2023-06-16T21:20+0200

2023-06-16T21:45+0200

international

mali

afrique subsaharienne

minusma

abdoulaye diop

onu

conseil de sécurité de l'onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103979/68/1039796868_0:570:5472:3648_1920x0_80_0_0_d8a8d81e298f3a35eea2e19351b1f848.jpg

Le gouvernement du Mali demande à l'Onu de retirer la Mission de l'Organisation pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), a déclaré le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop lors d'une réunion du Conseil de sécurité. Le mandat de la mission expire le 30 juin. "Le gouvernement malien demande le retrait de la MINUSMA sans délai", a-t-il insisté.Selon M.Diop, les autorités maliennes sont prêtes à collaborer avec l'Onu à cet égard. La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été envoyée dans le pays en vertu d'une résolution du Conseil de sécurité de l'Onu du 25 avril 2013. Elle est chargée de protéger les civils, de respecter les droits de l'homme et de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire.La MINUSMA dans la tourmenteEn avril, un grand rassemblement pour réclamer le retrait la MINUSMA s'était tenu au Palais de la Culture de Bamako. Un représentant du mouvement Yèrèwolo, cité par Maliweb, avait alors déclaré que la Mission faisait fait des rapports mensongers tous les trois mois dans le but de démoraliser et de démobiliser les troupes maliennes. Il avait également accusé la MINUSMA d'avoir engagé des poursuites judiciaires contre les plus hautes autorités du Mali devant les juridictions internationales.Un mois plus tôt, les autorités maliennes avaient critiqué la Note trimestrielle sur les atteintes aux droits de l’homme de la MINUSMA. En février, le gouvernement malien avait décidé d’expulser un haut responsable de la mission onusienne.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, mali, afrique subsaharienne, minusma, abdoulaye diop, onu, conseil de sécurité de l'onu