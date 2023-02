https://fr.sputniknews.africa/20230209/le-mali-explique-la-mise-a-lecart-dun-haut-responsable-de-la-minusma-1057874455.html

Le Mali explique la mise à l’écart d’un haut responsable de la Minusma

Le Mali explique la mise à l'écart d'un haut responsable de la Minusma

09.02.2023

Le ministre malien des Affaires étrangères a expliqué par écrit pourquoi le directeur de la division des droits de l'Homme de la mission des Nations unies au Mali (Minusma) a été déclaré persona non grata. Sa lettre, adressée au Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme Volker Türk, a été relayée sur les réseaux sociaux.En s'appuyant sur l’accord entre l’Onu et le Mali signé en 2013, Abdoulaye Diop soutient que l'État peut à tout moment, sans motiver sa décision, supprimer l'accréditation d'un diplomate.Pour le ministre malien, la décision des autorités est "bien fondée en droit".Mise à l’écartGuillaume Ngefa, directeur de la Division des droits de l’Homme de la Minusma, a été déclaré persona non grata au Mali le 5 février. Il a été obligé de quitter le territoire national dans un délai de 48 heures.Selon la diplomatie malienne, "cette mesure fait suite aux agissements déstabilisateurs et subversifs" du responsable onusien.Réaction de l’OnuLe Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l'Homme a déploré cette décision.Il a annoncé avoir "pleine confiance envers le professionnalisme et le dévouement à la promotion et à la protection des droits de l'Homme" de Guillaume Ngefa au Mali. Il a appelé à "annuler sans délai cette décision regrettable".

