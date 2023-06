https://fr.sputniknews.africa/20230627/mali-reuters-revele-la-date-probable-de-la-fin-de-la-mission-minusma-1060198371.html

Mali: la date probable de la fin de la mission Minusma révélée par les médias

Mali: la date probable de la fin de la mission Minusma révélée par les médias

Les Nations unies envisagent de mettre fin à la mission Minusma au Mali le 30 juin, alors que le personnel impliqué devrait quitter le pays dans un délai de...

Après des années de tensions entre l'Onu et les militaires au pouvoir au Mali, la mission de maintien de la paix Minusma va quitter le pays le 30 juin, indique un projet de résolution du Conseil de sécurité déposé par la France, rapporte Reuters.La mission onusienne, présente au Mali depuis 2013, s'est vue à plusieurs reprises reprocher son impuissance par les populations et leurs dirigeants, malgré le déploiement de plus de 12.000 soldats à ce jour et un budget annuel de 1,26 milliard de dollars.Le 16 juin, le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop avait demandé le départ de la Minusma devant le Conseil de sécurité de l'Onu, pointant "l'échec" de cette dernière qui faisait selon lui "partie du problème".Fin avril, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans la rue à Bamako et dans d'autres villes du pays pour reclamer le retrait de la force onusienne. Au cours de la manifestation dans la capitale, plusieurs leaders de mouvements de la société civile ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme le double jeu de la Minusma sur le sol malien.

