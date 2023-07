https://fr.sputniknews.africa/20230711/le-president-centrafricain-remet-officiellement-le-projet-de-nouvelle-constitution-1060461922.html

Le Président centrafricain remet officiellement le projet de nouvelle constitution

Le Président centrafricain remet officiellement le projet de nouvelle constitution

À près de trois semaines du référendum, le Président centrafricain a présenté devant les députés, les ministres et les diplomates le projet de nouvelle...

Faustin Archange Touadéra a présenté le 10 juillet à l’Assemblée nationale, à Bangui, le projet de nouvelle constitution devant les ministres, les diplomates accrédités et les responsables de la campagne référendaire.La nouvelle constitution sera la neuvième de l’histoire du pays et remplacera celle en vigueur depuis 2016. Elle favorisera "une émergence plus rapide" de la société, a fait savoir l’actuel Président centrafricain, élu en 2016 et réélu en 2020.Le projet comprend 67 pages, dont 15 titres et 186 articles. Après la remise, la direction nationale de campagne et les institutions du pays vont vulgariser le texte, relate Radio Ndeke Luka. Son contenu n’a pas encore été rendu public."Ce jour marque le début d'une nouvelle étape dans la vie de la RCA […]. Les Centrafricains ont décidé de se doter d'une constitution qui répond à leurs besoins", a réagi le gouvernement sur les réseaux sociaux.Vers le référendumLe vote aura lieu le 30 juillet. Cette date a été annoncée par le chef de l’État fin mai. La campagne référendaire débutera le 15 juillet et prendra fin le 28 juillet.L’actuelle constitution a été adoptée en décembre 2015 et promulguée le 27 mars 2016, trois jours avant l'investiture de Faustin Archange Touadéra. Elle conserve la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux.

