Comment la Russie pourrait-elle booster le développement de la Centrafrique?

La Russie pourrait contribuer à la prospérité de la Centrafrique par un apport militaire visant à sécuriser la région et surtout les zones minières, a estimé... 31.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-31T13:03+0200

2023-05-31T13:03+0200

2023-05-31T13:57+0200

La République centrafricaine et la Russie disposent d’un large potentiel de coopération dans le domaine militaire, la construction et le commerce, d’après l’ambassadeur du pays à Moscou, interrogé par Sputnik Afrique.Comme l’épanouissement du pays est entravé par les activités de groupes armés, il faudrait tout d’abord assurer la sécurité, notamment dans les zones de production, a noté Léon Dodonou-Pounagaza. Par exemple, le plus grand lieu de production minière est situé dans une zone "occupée par les groupes armés où ils produisent, ils exploitent, ils vendent par contrebande"."La Russie est en train de faire des efforts pour que la RCA recouvre les 100% du territoire", poursuit-il en ajoutant qu’il voulait personnellement "qu’il y ait une base militaire russe":Chemins de fer, montage de voituresÀ part "467 indices miniers" découverts, le pays possède également "du bois, du café, du diamant, de l’or". Cependant, pour tirer profit de ces richesses, il convient de "désenclaver" la Centrafrique "vers la mer" grâce aux chemins de fer. Dans ce contexte, Bangui s’intéresse à l’expérience russe en matière de construction pour régler ses problèmes d’infrastructures, explique M. Dodonou-Pounagaza.De son côté, la Centrafrique pourrait proposer des lieux "de montage de véhicules UAZ, Patriot" russes, qui étaient précédemment destinés à Peugeot et à Citroën.Quant aux échanges alimentaires, le pays pourrait fournir à la Russie du café, des arachides, du cacao, de l'or, du diamant, et importer des oignons et des pommes de terre russes, a souligné M. Dodonou-Pounagaza.

