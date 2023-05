https://fr.sputniknews.africa/20230517/la-diplomatie-centrafricaine-sur-laide-militaire-russe-intervention-reussie-1059296437.html

La diplomatie centrafricaine sur l’aide militaire russe: "intervention réussie"

Grâce au soutien sécuritaire russe, la Centrafrique a pu former efficacement ses forces armées, a raconté dans une interview à Sputnik Sylvie Baïpo-Temon... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Réduire les capacités des groupes armés qui "continuent à sévir et à laisser la République centrafricaine en marge des nations" est l’objectif primordial de Bangui dans le domaine sécuritaire, a déclaré dans une interview accordée à Sputnik Sylvie Baïpo-Temon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères.La diplomate a mis en avant le rôle de la Russie, qui a répondu à la demande de soutien militaire de la RCA. "Dans cette relation entre la Fédération de Russie et la République centrafricaine, nous avons aussi beaucoup apprécié en premier lieu cet accord qui a permis, dans le cadre de l'embargo, une livraison d'armes pour pouvoir mener des formations qui soient efficaces", a-t-elle développé. À part la Russie, le Rwanda a également répondu favorablement à l’appel.En 2020, face à une offensive de rebelles contre la capitale centrafricaine qui a failli saper des élections longuement préparées, la Russie a envoyé en RCA 300 instructeurs russes et 4 hélicoptères Mi-8 avec équipages. Grâce à ce dispositif, l'armée centrafricaine a mis en déroute une grande partie des formations armées illégales, avait déclaré en février à Sputnik l'ambassadeur de Russie à Bangui, Alexandre Bikantov.Le pays africain mise sur un renforcement de la coopération, car "nous avons encore des besoins que nous n'avons pas atteints", selon la diplomate.Sommet Russie-AfriqueÀ moins de trois mois du sommet Afrique-Russie, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg, la ministre s’attend lors de l’événement à un "renforcement de la coopération bilatérale".Les échanges entre les deux pays sont déjà variés:L’allié russeLa Russie a envoyé ses premiers instructeurs militaires en Centrafrique en 2018. En février 2023, l’ambassadeur russe en RCA, Alexandre Bikantov, avait fait savoir qu’ils étaient exactement 1.890. Bangui est intéressé à faire augmenter leur nombre; une notification au Conseil de sécurité de l’Onu a été envoyée, selon le diplomate russe.

