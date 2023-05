Manifestation à Bangui en faveur du référendum constitutionnel – photos

https://fr.sputniknews.africa/20230531/manifestation-a-bangui-en-faveur-du-referendum-constitutionnel--photos--1059625069.html

Des milliers de personnes se sont rassemblées à Bangui pour manifester en faveur du référendum constitutionnel. Annoncé par le Président Faustin Archange... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Un jour après l’annonce de la tenue du référendum constitutionnel en RCA, la capitale centrafricaine connaît une mobilisation importante. Des milliers de personnes se sont rassemblées Place de la république pour manifester leur soutien au référendum.Constitution réforméeLe 30 mai, le Président de la Centrafrique Faustin Archange Touadéra a annoncé l’organisation d'un référendum sur une nouvelle Constitution. Le vote aura lieu le 30 juillet, selon un décret présidentiel dont Sputnik a pris connaissance. La campagne référendaire débutera le 15 juillet et prendra fin le 28 juillet.Adoptée en 2016, la Constitution actuelle "comporte des dispositions qui pourraient compromettre le développement" du pays, a déclaré le Président dans un message à la nation. Ce référendum va "promouvoir nos valeurs, permettre à notre jeune démocratie d'être plus dynamique" et "améliorer le fonctionnement régulier des institutions".Les principales réformes que comporte ce projet seront rendues publiques dans les prochains jours, selon l’actuel chef de l’État, élu en 2016 et réélu en 2020.

