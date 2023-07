https://fr.sputniknews.africa/20230711/le-kremlin-parle-des-consequences-negatives-de-ladhesion-de-la-suede-a-lotan-1060472220.html

Le Kremlin parle des "conséquences négatives" de l’adhésion de la Suède à l’Otan

Le Kremlin parle des "conséquences négatives" de l’adhésion de la Suède à l’Otan

Moscou évoque les "conséquences négatives" de l’admission de la Suède à l’Otan et planifie des mesures de rétorsion. Précédemment, avec l’adhésion au traité... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Le Kremlin s’est exprimé concernant les conséquences de l’adhésion de la Suède à l’Otan, évoquant quelles mesures devraient être prises à cet égard.La Suède ainsi que la Finlande avaient annoncé leur intention de faire partie de l’Otan en mai 2022. La candidature suédoise a pourtant été bloquée par la Turquie. Le 10 juillet, à la veille du sommet de l’Otan à Vilnius, Recep Tayyip Erdogan a donné son feu vert pour soutenir l’adhésion de Stockholm.Réponse à l’OtanEn réagissant à l’admission de la Finlande à l’Alliance nord-atlantique, la Russie a décidé de renforcer sa frontière avec la Finlande.Fin 2022, le ministère russe de la Défense a proposé de créer un groupement militaire basé dans le nord-ouest de la Russie. Début juillet, le ministère a indiqué être en train de recruter et former le personnel, effectuant "un approvisionnement planifié en armes, équipements militaires et spéciaux".

