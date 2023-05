https://fr.sputniknews.africa/20230501/la-finlande-sapprete-a-accueillir-des-bases-militaires-us-sur-son-territoire-1058975722.html

La Finlande s'apprête à accueillir des bases militaires US sur son territoire

La Finlande s'apprête à accueillir des bases militaires US sur son territoire

Partageant avec la Russie une frontière de près de 1.300 kilomètres, la Finlande pourrait bientôt accueillir des bases militaires US sur son territoire, selon... 01.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-01T19:37+0200

2023-05-01T19:37+0200

2023-05-01T20:21+0200

finlande

russie

otan

ukraine

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103148/63/1031486337_0:393:4001:2643_1920x0_80_0_0_fefd83d16eef564c2a2346eea74f7978.jpg

La Finlande, qui vient d'adhérer à l'Alliance atlantique, se prépare à signer un accord de coopération en matière de défense avec les Etats-Unis, rapporte le journal Helsingin Sanomat se référant à Mikael Antell, chef adjoint du département politique du ministère finlandais des Affaires étrangères.Le document prévoit notamment le déploiement d'armes et d'équipements militaires américains en Finlande, ce qui signifie de facto la mise en place de bases militaires.Bien que les détails du l'accord ne soient pas encore été finalisés, on sait déjà qu'il ne portera pas sur les armes nucléaires.Finlande, 31e membre de l'OtanDébut avril, le pays nordique est devenu le 31e membre de l'Alliance atlantique. La Finlande, qui partage avec la Russie une frontière de près de 1.300 kilomètres, avait décidé de renoncer à son statut neutre après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine.En réaction, Moscou a dénoncé une nouvelle escalade de la situation, l'élargissement de l'Otan constituant une "atteinte" à la sécurité de la Russie. Moscou se réserve le droit d'appliquer des "contre-mesures" et promet de surveiller le déploiement d’infrastructures et d’armes otaniennes dans ce pays.

finlande

russie

ukraine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

finlande, russie, otan, ukraine, états-unis