La Finlande devient le 31e membre de l'Otan

La Finlande est officiellement devenue mardi le 31e membre de l'Otan avec la remise des documents d'adhésion au chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, dont le pays est le dépositaire du traité fondateur."Nous déclarons la Finlande 31e membre de l'Alliance avec la réception de ces documents", a déclaré M. Blinken lors d'une cérémonie au siège de l'Otan à Bruxelles.Le drapeau finlandais devait encore être hissé dans la cour d'honneur du siège de l'organisation à Bruxelles à 15H30 (13H30 GMT), entre ceux de l'Estonie et de la France, suivant l'ordre alphabétique.Moscou a condamné l’adhésion de la Finlande à l’Otan, dénonçant une nouvelle escalade de la situation, car l'élargissement de l'Otan constitue une "atteinte" à la sécurité de la Russie, a déclaré ce 4 avril le Kremlin. Moscou se réserve le droit d'appliquer des "contre-mesures" et promet de surveiller le déploiement d’infrastructures et d’armes otaniennes dans ce pays.

