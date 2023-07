https://fr.sputniknews.africa/20230711/moscou-reagit-a-la-decision-de-paris-de-livrer-des-missiles-a-longue-portee-a-kiev-1060467995.html

Moscou réagit à la décision de Paris de livrer des missiles à longue portée à Kiev

Le Kremlin qualifie la décision de la France de livrer des missiles à longue portée à l'Ukraine, annoncée ce 11 juillet par Emmanuel Macron, d'erronée et de... 11.07.2023, Sputnik Afrique

Commentant l’annonce du Président français sur la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine, le porte-parole de Poutine a mis en garde Paris contre les effets de cette décision.Dmitri Peskov a dénoncé une initiative "erronée" et "lourde de conséquences pour Kiev":Selon lui, il reste encore à clarifier et à préciser exactement de quel rayon d’action il s’agit.Une nouvelle aide militaire françaiseEmmanuel Macron a fait savoir ce 11 juillet, au premier jour du sommet de l’Otan en Lituanie, que son pays fournirait à l’Ukraine des missiles de longue portée Scalp. Le sommet se tient à Vilnius les 11 et 12 juillet et réunit les dirigeants de tous les pays de l’Alliance, y compris le Président américain et son homologue ukrainien.De son côté, Moscou a déjà, à maintes reprises, déclaré que toute cargaison d’armes destinées à Kiev deviendrait une cible légitime pour la Russie.

