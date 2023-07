https://fr.sputniknews.africa/20230709/de-gaulle-sest-retourne-dans-sa-tombe-moscou-fustige-la-nouvelle-aide-militaire-francaise-a-kiev-1060438242.html

"De Gaulle s’est retourné dans sa tombe": Moscou fustige la nouvelle aide militaire française à Kiev

"De Gaulle s’est retourné dans sa tombe": Moscou fustige la nouvelle aide militaire française à Kiev

La France "sponsorise les nazis", a réagi la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova à l’annonce de nouvelles aides militaires octroyées à... 09.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-09T17:48+0200

2023-07-09T17:48+0200

2023-07-09T17:48+0200

donbass. opération russe

russie

france

ukraine

aide militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/0e/1052597439_0:0:3145:1770_1920x0_80_0_0_52172a998b0180ec036d98699fb96058.jpg

La diplomatie russe a dénoncé la nouvelle aide militaire que Paris s’apprête à envoyer à l’Ukraine.De nouvelles tranches en préparationLe soutien français à l’Ukraine "va se poursuivre et se renforcer", Paris soutiendra l'Ukraine tant que cela sera nécessaire, a récemment fait savoir Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères du pays.De nouvelles livraisons d'aide militaire sont en cours de préparation afin de répondre aux besoins les plus urgents exprimés par l'Ukraine, a déclaré la ministre le 8 juillet, interviewée par la rédaction ukrainienne de RFI. Elle n’a pas précisé le contenu de ces livraisons.Aide occidentaleLa France, comme d’autres pays occidentaux, livre en Ukraine des armes et des équipements. Ainsi, depuis le déclenchement par la Russie de son opération militaire en Ukraine, Paris a fourni à Kiev six canons tractés TRF1 de 155 mm et deux systèmes antiaériens Crotale. Outre des dizaines de canons Caesar, l’Ukraine a reçu de la France des missiles antiaériens Mistral, des missiles antichars Milan, ainsi qu’environ 60 blindés et des mines antichars HDP-2A2. Des obus, des équipements de combattant ont été également fournis.Dans la foulée de l’aide occidentale massive, la Russie a envoyé en 2022 une note aux pays de l'Otan concernant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Moscou a à maintes reprises déclaré que toute cargaison d’armes destinées à Kiev deviendrait une cible légitime pour la Russie.

russie

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, france, ukraine, aide militaire