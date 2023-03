https://fr.sputniknews.africa/20230328/la-france-va-doubler-ses-livraisons-dobus-a-lukraine-1058342469.html

La France va doubler ses livraisons d’obus à l’Ukraine

La France va doubler ses livraisons d’obus à l’Ukraine

Paris livrera désormais 2.000 obus de 155 mm par mois à l’Ukraine, soit le double d’auparavant, et lui enverra un système de défense sol-air SAMP/T-Mamba... 28.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-28T17:44+0200

2023-03-28T17:44+0200

2023-03-28T17:44+0200

ukraine

france

armements

obus

obusier

caesar

livraison d'armes à l'ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/03/01/1058049805_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_5d97eb13b848d73aafdc7c5717883503.jpg

La France augmentera le nombre d’obus de 155 mm livrés à l’Ukraine "à partir de cette fin mars", a fait savoir auprès du Figaro le ministre français des Armées. D'une portée pouvant atteindre 40 kilomètres, les obus de 155 mm seront tirés notamment par les canons Caesar, de conception française.Paris va également fournir "très prochainement" un système de défense sol-air SAMP/T-Mamba promis, qui "représente une valeur de plusieurs centaines de millions d'euros", a également indiqué le 27 mars Sébastien Lecornu.Ensuite, pour le volet financier, "le réabondement du fonds de soutien à l'Ukraine" est à l’étude. Le ministre a rappelé que "les 200 millions [collectés initialement par ce fonds de soutien, ndlr] ont été intégralement affectés".D’autres livraisonsParis a déjà envoyé à l'Ukraine six canons tractés TRF1 de 155 mm et deux systèmes anti-aériens Crotale. Outre des dizaines de canons Caesar, l’Ukraine a reçu de France des missiles anti-aériens Mistral, des missiles antichars Milan, ainsi qu’environ 60 blindés et des mines antichars HDP-2A2.La France a en outre livré à Kiev des uniformes, du carburant, des obus, des radioprotections, des protections chimiques et biologiques.En 2022, la Russie a envoyé une note aux pays de l'Otan concernant la fourniture d'armes à l'Ukraine. Moscou a à maintes reprises déclaré que toute cargaison d’armes destinées à Kiev deviendrait une cible légitime pour la Russie.

ukraine

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, france, armements, obus, obusier, caesar, livraison d'armes à l'ukraine