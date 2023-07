https://fr.sputniknews.africa/20230711/lafrique-du-sud-espere-mettre-fin-aux-coupures-delectricite-plus-tot-que-prevu-1060474179.html

L’Afrique du Sud espère mettre fin aux coupures d’électricité plus tôt que prévu

L’Afrique du Sud espère mettre fin aux coupures d’électricité plus tôt que prévu

Une meilleure maintenance des centrales électriques pourrait aider l’Afrique du Sud à mettre fin aux coupures d’électricité "plus rapidement que prévu", a... 11.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-11T16:43+0200

2023-07-11T16:43+0200

2023-07-11T16:43+0200

afrique subsaharienne

afrique du sud

électricité

énergie

centrale électrique

charbon

coupures d’électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102299/69/1022996908_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_d063d1ccad480f8c219b340e7bd7b56e.jpg

L’Afrique du Sud a pu trouver "plus de possibilités" d’entreprendre une maintenance planifiée des centrales électriques, a fait savoir le ministre de l’Électricité, Kgosientsho Ramokgopa, relayé par Ecofin. Par conséquent, les autorités espèrent résoudre le problème des délestages "plus rapidement que prévu", a-t-il déclaré sans donner de date précise.En décembre 2022, le facteur de disponibilité de l’énergie avait chuté à un niveau historiquement bas de 48,6%. L’indicateur a cependant atteint près de 70% actuellement, selon les données du ministère.Crise énergétiqueDepuis des années, l’Afrique du Sud est en proie à une grave crise énergétique, les délestages programmés durent parfois jusqu’à 12 heures par jour.Avec des centrales à charbon vieillissantes et de nouvelles capacités de production inadéquates, l’entreprise énergétique publique Eskom ne peut pas répondre à la demande et est obligée d’imposer des coupures programmées.En février le Président Cyril Ramaphosa a déclaré l'état de catastrophe, avant de le lever deux mois plus tard et de nommer un ministre de l'Électricité pour tenter de sortir de la crise.L'Afrique du Sud tire 80% de son électricité du charbon.

afrique subsaharienne

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, afrique du sud, électricité, énergie, centrale électrique, charbon, coupures d’électricité