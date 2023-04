https://fr.sputniknews.africa/20230430/crise-de-lelectricite-en-afrique-du-sud-le-fisc-perd-plus-de-3-milliards-de-dollars-en-2022-1058942153.html

Crise de l’électricité en Afrique du Sud: le fisc perd plus de 3 milliards de dollars en 2022

Le fisc sud-africain a perdu 60 milliards de rands (plus de 3 milliards de dollars) en 2022 à cause de la crise de l’électricité qui a pris une dimension sans précédent durant les derniers mois, a indiqué le Service des impôts sud-africain (SARS).Répondant aux questions des parlementaires sur l'impact des délestages électriques sur les revenus de l'État, le directeur des recettes au sein du SARS, Johnstone Makhubu, a mis en garde que les coupures de courant constantes imposées par Eskom coûtaient des milliards de dollars au contribuable.Il a ajouté que l'effet de décalage de cette crise, constaté notamment dans l’impôt sur les sociétés, n’est pas encore inclus dans les pertes annuelles annoncées.La crise énergétique qui affecte l’Afrique du Sud dure depuis plus d’une décennie. Et pour cause, le vieillissement des unités de production d'électricité, tombant en panne de manière récurrente.Selon les chiffres du gouvernement, les délestages électriques coûtent chaque jour à l'économie quelque 50 millions de dollars en pertes de production.Le Fonds monétaire international (FMI) a estimé que la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de l'Afrique du Sud devrait ralentir fortement à 0,1% en 2023, principalement en raison de l'augmentation significative de l'intensité des coupures d'électricité.

