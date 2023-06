Ces pays d’Afrique ont les meilleurs niveaux d’électrification

https://fr.sputniknews.africa/20230620/quels-pays-dafrique-sont-les-mieux-electrifies-1060051181.html

L’électrification reste l’une des questions majeures pour le développement de l’Afrique. Le continent reste le moins électrifié du monde et quelque 567 millions de personnes n’ont pas accès à cette énergie en Afrique subsaharienne, selon un récent rapport de l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE).Le continent compte cependant quelques bons élèves, qui affichent des taux d’électrification de 100% selon des données collectées en 2021. Il s’agit des trois pays du Maghreb, de l’Égypte, des Seychelles et de Maurice. L’Algérie et la Tunisie s’appuient notamment sur leur ressource en hydrocarbures, qui composent près de 90% de leur mix électrique.D’autres pays comme le Gabon (89% d’électrification), le Ghana (86%) ou le Kenya (77%) reste dans le peloton de tête. L’Afrique du Sud affiche aussi une bonne couverture (89%), même si le pays a été soumis à des pannes généralisées ces derniers mois, qui ont pesé sur son activité et devraient peser sur sa croissance en 2023, comme le soulignaient les récentes prévisions de la Banque mondiale.Mauvais élèvesLes écarts persistent cependant sur le continent et certains pays d’Afrique continue des présenter des taux d’électrification très bas. La région subsaharienne présente ainsi 80% de la population mondiale sans accès à l’électricité.La République démocratique du Congo compte ainsi 76 millions de personnes sans accès à cette source d’énergie, alors qu’ils sont 86 millions au Nigéria et 55 millions en Éthiopie. Ces deux derniers pays sont cependant sur la bonne voie, le déficit d’accès ayant diminué de 2 millions de personnes par an chaque année entre 2019 et 2021, note l’AIE. Même note d’espoir pour le Soudan sud qui est sorti du top 20 des pays les moins électrifiés.Certains pays du continent ont récemment investi dans de grands projets de centrale électriques. Le Zimbabwe compte ainsi doubler sa production d’ici 2025, pour soutenir notamment son secteur minier. Le pays compte en particulier sur la nouvelle centrale solaire flottante du barrage de Kariba.Madagascar va aussi se doter d'une nouvelle centrale hydroélectrique à l'est du pays, qui devrait produire annuellement 750 Gigawattheure d’énergie propre.

