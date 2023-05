https://fr.sputniknews.africa/20230527/ce-pays-africain-signe-un-accord-sur-la-construction-dune-centrale-hydroelectrique---1059524435.html

Ce pays africain signe un accord sur la construction d’une centrale hydroélectrique

Madagascar se dotera d'une nouvelle centrale hydroélectrique à l'est du pays. Un accord de construction a été signé le 26 mai entre le gouvernement malgache et... 27.05.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement malgache a signé, vendredi, un accord relatif à la construction d’une centrale hydroélectrique à l'est du pays, d’une capacité de 120 Mégawatts devant bénéficier à une population de plus de 2 millions de personnes. Ce projet initié par l’État malgache, la société publique d'électricité et de services d'eau à Madagascar "JIRAMA" et le consortium Compagnie générale d’hydroélectricité de Volobe, devrait produire annuellement 750 Gigawattheure d’énergies propres. Ainsi, le projet permettra de raccorder les principales villes du pays notamment dans les provinces d’Antananarivo, Majunga et Tamatave. Par ailleurs, la production sera suffisante pour répondre aux besoins croissants en énergie de la ville de Toamasina, considérée comme la capitale économique de la Grande île. Soulignant que la question énergétique est au centre des priorités du gouvernement, M. Rajoelina, a affirmé qu’"il n’y a pas de développement ni de bien-être de la population sans accès à l'énergie".

Maghreb Arabe Presse

madagascar, afrique, construction, électricité