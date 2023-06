https://fr.sputniknews.africa/20230605/ce-pays-africain-va-doubler-sa-production-electrique-dici-2025-1059724549.html

Ce pays africain va doubler sa production électrique d’ici 2025

Ce pays africain va doubler sa production électrique d’ici 2025

Le Zimbabwe veut favoriser son industrie minière en doublant la capacité du réseau électrique national d'ici 2025. Cet exploit pourrait notamment être réalisé... 05.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-05T14:43+0200

2023-06-05T14:43+0200

2023-06-05T14:43+0200

afrique subsaharienne

zimbabwe

électricité

énergie

mine

énergie solaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/02/1059663446_0:9:2048:1161_1920x0_80_0_0_e8a9060225ddbfe41a34ddefb933c4e0.jpg

Le Zimbabwe veut passer sur courant continu et compte doubler sa production électrique à l’horizon 2025. La compagnie nationale (ZESA) compte en effet amplifier ses capacités de 2.300 mégawatts (MW) pour soutenir l’industrie minière, comme l’a annoncé son directeur général, Howard Choga.Ce coup de fouet pourrait notamment être obtenu grâce à la nouvelle centrale solaire flottante du barrage de Kariba. La centrale à charbon de Hwange devrait également être mise à contribution. Les projets portés par les producteurs d’électricité indépendants apporteront aussi leur pièce à l’édifice.Le Zimbabwe avait déjà pris des mesures d’incitation pour mettre en service 1.100 MW d’énergies solaires d’ici 2025, mais celles-ci tardent à porter leur fruit, a admis Howard Choga. ZESA avait commencé à acheter l'énergie solaire excédentaire des ménages et des entreprises en février.Industrie minière gourmandeLe Zimbabwe mise en partie sur l’exploitation de ses ressources minières pour assurer son développement. Mais la capacité électrique connaît parfois des creux, handicapant les mineurs, qui peuvent perdent plusieurs heures de travail par jour, a admis Howard Choga.Ce 1er juin, la Zimbabwe Power Company, une filiale de ZESA, produisait un total de 1.423 MW, soit 59% de moins que l'objectif déclaré. Le faible niveau d’eau dans le lac Kariba ralentit notamment la production hydroélectrique.Le pays d’Afrique australe est en particulier un producteur de platine, de chrome, de charbon d’or, de minerais qui lui ont rapporté 9,77 milliards de dollars en 2022, selon un rapport de l’Economist Intelligence Unit. Le Zimbabwe produit également du lithium, nécessaire à la fabrication de piles électriques et de batteries d'accumulateurs, la Russie a d’ailleurs récemment manifesté son intérêt pour l’achat de cette ressource.

afrique subsaharienne

zimbabwe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, zimbabwe, électricité, énergie, mine, énergie solaire