https://fr.sputniknews.africa/20230710/ces-pays-africains-qui-ont-les-plus-fortes-devises-face-au-dollar-1060454374.html

Ces pays africains qui ont les plus fortes devises face au dollar

Ces pays africains qui ont les plus fortes devises face au dollar

La Tunisie détient le taux de change le plus élevé en Afrique, suivie respectivement par la Libye et le Maroc selon le courtier forex FXOpen, qui a dressé une... 10.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-10T17:12+0200

2023-07-10T17:12+0200

2023-07-10T17:12+0200

afrique

maghreb

tunisie

maroc

afrique subsaharienne

devises

dollar us

ghana

botswana

seychelles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/1a/1059505241_0:172:1024:748_1920x0_80_0_0_96cd62d7977d06d2e58cd6b8ce68f4bb.jpg

Dans le classement des devises africaines avec les meilleurs taux d’échange par rapport au dollar, deux pays maghrébins s’y illustrent, écrit Business Insider reprenant les données de FXOpen, courtier forex.En tête de liste, c’est le dinar tunisien avec 1 USD valant 3,0 TND. Le dinar libyen le talonne avec 1 USD = 4,7 LYD. Le dirham marocain (1 USD = 10,1 MAD) complète le podium.Il s‘agit d’une mise à jour des informations communiquées par le courtier le 16 mai.Le cedi ghanéen (1 USD = 11,5 GHS), le Botswana Pula (1 USD = 13,5 BWP), la roupie des Seychelles (1 USD = 13,9 SCR), le nakfa érythréen (1 USD = 15,0 ERN), le kwacha zambien (1 USD = 18,6 ZMW) et le dollar namibien (1 USD = 19,08 NAD) viennent respectivement aux 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, et 9e places.Le loti du Lesotho avec 1 USD = 19,08 LSL ferme ce top-10.Indice instableLe taux de change d’un pays indique sa performance économique, commente le quotidien Business Insider. En effet, la force de la monnaie est en relation directe avec des facteurs tels que l'inflation, la stabilité économique et politique, le commerce international et l'investissement étranger, entre autres facteurs économiques clés.Ces chiffres ont déjà fluctué à des degrés divers, certains légèrement, d'autres de manière significative. Par exemple, le taux de change de la Namibie au 7 juillet 2023 était de 14,89 dollars, souligne Business Insider.

afrique

maghreb

tunisie

maroc

afrique subsaharienne

ghana

botswana

seychelles

érythrée

zambie

namibie

lesotho

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, maghreb, tunisie, maroc, afrique subsaharienne, devises, dollar us, ghana, botswana, seychelles, érythrée, zambie, namibie, lesotho