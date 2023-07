https://fr.sputniknews.africa/20230710/au-maghreb-cette-ville-autonome-devrait-bientot-regorger-de-casinos-et-discotheques-1060458222.html

Au Maghreb, cette ville autonome devrait bientôt regorger de casinos et discothèques

Au Maghreb, cette ville autonome devrait bientôt regorger de casinos et discothèques

Afin d'attirer des investissements au Maroc, la Chambre de commerce de Nador envisage de construire des casinos et des discothèques dans la ville autonome de Melilla.

Située au Maghreb, la ville autonome espagnole de Melilla pourrait prochainement s’enrichir de casinos, de boîtes de nuit et de restaurants. Une telle perspective a été annoncée par le président de la Chambre de commerce de Nador, écrit le quotidien El Espanol, cité par Bladi.net.Il a présenté ce projet à une vingtaine de jeunes étudiants de l'université de Grenade, basée dans cette ville portuaire. Selon Abdelhafid Aljarroudi, Melilla dispose du potentiel pour se reconvertir en "une ville de la vie nocturne".Inciter à investir au MarocLe but de cette initiative est d'amener les hommes d'affaires de Melilla à investir au Maroc, a souligné le chef de la Chambre de commerce, toujours cité par Bladi.net.En effet, le Maroc est apte et prêt à recevoir toutes sortes d'entreprises de Melilla, en particulier dans la région de Nador, a ajouté de son côté le doyen de la Faculté des sciences sociales et juridiques de l'université de Melilla, cité par Bladi.net.Auparavant, M.Aljarroudi avait aussi estimé que ce projet pourrait attirer les Marocains et des touristes étrangers, poursuit le média marocain.Melilla est une ville autonome espagnole située sur la côte nord de l'Afrique, en face de la péninsule Ibérique, en périphérie de l'agglomération de Nador, et formant une exclave dans le territoire marocain, avec Ceuta et d'autres territoires.

