Madrid enverrait un navire pour surveiller la côte de Melilla, ville frontalière avec le Maroc

Dans le cadre de la surveillance maritime, le gouvernement espagnol aurait l’intention d’envoyer un navire militaire sur les côtes de Melilla, ville... 02.03.2023, Sputnik Afrique

Les autorités espagnoles comptent envoyer un patrouilleur côtier pour la première fois à Melilla, exclave espagnole dans le territoire marocain, l’été prochain, relate le quotidien espagnol ABC.Le navire, une fois en service, aurait pour mission de surveiller sans interruption ses eaux, précise le journal.La zone de patrouille du bateau serait concentrée sur les eaux de la mer d’Alboran et, bien sûr, celles de la juridiction espagnole dans la ville autonome de Melilla. Celle-ci, revendiquée par le Maroc est considérée par Rabat comme étant occupée par les Espagnols. C’est l’un des plus importants endroits utilisés par les migrants pour entrer sur le territoire européen via le Maroc. Par conséquent, de fortes tensions s’exercent sur ce terrain.Les caractéristiques et la mission du navireSelon le quotidien, l’appellation du patrouilleur de type P-84 de la classe Rodman 101 est encore inconnue. Ce navire a été construit dans le chantier naval Rodman Polyships de Vigo. Avec une longueur de 31,3 mètres et un équipage de dix marins, ce type de bateau a une mitrailleuse de 12,70 mm comme armement principal.Le navire sera intégré à la Force d’action maritime de la marine espagnole. Des bâtiments de ce type font partie des services douaniers et des garde-côtes espagnols. Le Maroc en dispose aussi, tout comme le Cameroun, le Nicaragua, Oman, les Philippines, et le Suriname.

