Le retour des chefs d’Azov en Ukraine au cœur de l’entretien téléphonique de Moscou et Ankara

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov s'est entretenu par téléphone ce dimanche 9 juillet avec son homologue turc Hakan Fidan sur le sujet de l’Ukraine et de l’accord céréalier, annonce le ministère russe des Affaires étrangères.Les ministres ont également discuté des perspectives d'interaction sur les questions liées à la sécurité alimentaire mondiale et cela "dans le contexte de l'incapacité des États occidentaux à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre" l'accord céréalier qui expire le 17 juillet.La diplomatie russe informe que les ministres ont réaffirmé "la nécessité de préserver et de renforcer les relations de confiance entre Moscou et Ankara sur la base des accords de principe conclus par Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan.Les accords violésLe samedi 8 juillet, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir que les chefs du régiment Azov* étaient revenus en Ukraine de Turquie bien que selon l’accord entre Moscou et Ankara, les combattants de ce régiment nationaliste, anciens prisonniers de guerre relâchés par la partie russe, devaient rester en Turquie jusqu’à la fin de l’opération spéciale. En réaction, le Kremlin a dénoncé la violation de l’accord par Ankara. Dmitri Peskov a souligné que la Russie n'en a pas été informée. Il a lié cette décision des autorités turques aux échecs de la contre-offensive ukrainienne et à une grande pression que la Turquie subit avant le prochain sommet de l’Otan à Vilnius. Cependant, la violation des accords en vigueur "n’embellit personne", a-t-il ajouté.*Organisation terroriste interdite en Russie

