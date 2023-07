https://fr.sputniknews.africa/20230706/chair-a-canon-delite-un-prisonnier-ukrainien-decrit-lunite-nationaliste-kraken--1060366486.html

"Chair à canon d’élite": un prisonnier ukrainien décrit l'unité nationaliste Kraken

"Chair à canon d’élite": un prisonnier ukrainien décrit l'unité nationaliste Kraken

Le régiment nationaliste ukrainien Kraken est de la "chair à canon d'élite" utilisée par le chef du renseignement militaire, affirme auprès de Sputnik un de... 06.07.2023

Un prisonnier ukrainien a raconté à Sputnik la triste réalité du régiment nationaliste Kraken, dont il faisait partie avant sa captivité et que les membres ont surnommé "chair à canon d’élite".L’unité a été formée et est chapeautée par la Direction générale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense dirigée par Kyrylo Boudanov. Le noyau du régiment regroupe d’anciens membres du bataillon Azov*, des membres de mouvements nationalistes radicaux, des supporters de football et des officiers du renseignement, entre autres.Opération de communicationSelon lui, les chefs de Kraken accordent une grande attention à la com pour que Kiev puisse créer une image médiatique appropriée.*Organisation terroriste interdite en Russie

