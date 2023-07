https://fr.sputniknews.africa/20230706/moscou-pointe-la-nature-purement-commerciale-de-laccord-cerealier-1060371885.html

Moscou pointe la nature "purement commerciale" de l'accord céréalier

Moscou pointe la nature "purement commerciale" de l'accord céréalier

L'initiative céréalière de la mer Noire revêt un caractère totalement mercantile, elle est loin des objectifs d'aider les pays nécessiteux, a déclaré un... 06.07.2023, Sputnik Afrique

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine a pointé l'absence de la composante humanitaire de l’accord céréalier pendant un entretien téléphonique à l’initiative de son homologue turc, alors qu’Ankara insiste sur le maintien de l’initiative de la mer Noire.Et de constater l'absence du moindre résultat dans le cadre du mémorandum Russie-Onu sur la normalisation des exportations agricoles russes, selon le communiqué relayé par la diplomatie russe.Un accord boiteuxL'accord céréalier signé à Istanbul concerne les livraisons de produits alimentaires et d'engrais via des ports ukrainiens sur les marchés internationaux. Conclu initialement pour 120 jours, il a été reconduit en novembre 2022 puis en mai 2023. Il expire le 17 juillet.La Russie dit n'avoir aucune raison de le prolonger encore, car seules les dispositions concernant les exportations ukrainiennes ont été réalisées, les exportations russes restant toujours bloquées. En outre, les couloirs par lesquels passent les navires en mer Noire sont constamment utilisés par Kiev pour lancer des drones navals, comme l’a déclaré le Président russe. Il n’y a donc pour la Russie aucune raison de le reconduire.Vladimir Poutine a cependant promis de livrer gratuitement des céréales aux pays les plus démunis même en cas de résiliation de cet accord.

