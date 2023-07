https://fr.sputniknews.africa/20230701/fin-possible-de-laccord-cerealier-les-consequences-pour-les-pays-pauvres-selon-des-analystes-1060273574.html

Fin possible de l'accord céréalier: les conséquences pour les pays pauvres selon des analystes

Fin possible de l’accord céréalier: les conséquences pour les pays pauvres selon des analystes

Puisque les conditions de l'accord céréalier ne sont pas remplies par les parties ukrainienne et occidentale, celui-ci risque de ne pas être prolongé, estiment...

L’accord céréalier de la mer Noire expire le 18 juillet. La partie russe se penche sur la possibilité d’en sortir, car les couloirs par lesquels passent les navires sont constamment utilisés par Kiev pour lancer des drones navals, comme l’a déclaré le 13 juin Vladimir Poutine.Dans une interview accordée à Sputnik, Khadjimourad Belkharoev, professeur à l’université russe de l’Amitié des peuples Patrice Emery Lumumba, a également pointé du doigt le fait que nombre de conditions russes ne sont toujours pas respectées par la partie occidentale, comme le déblocage des céréales coincées dans les ports européens ou encore la reconnexion de Rosselkhozbank au système SWIFT.De plus, il a souligné le fait que les denrées alimentaires censées être exportées vers les pays pauvres ont été fournies à des pays riches et autosuffisants.La nécessité de constater toutes les clauses de l’accordEn substance, la prolongation de l'accord concerné dépend de la "bonne volonté des dirigeants" de la Russie.Selon lui, en cas de suspension complète, les médias affiliés aux principaux négociants en céréales de la planète chaufferont le champ informationnel. Ainsi, le coût des denrées alimentaires sur le marché mondial des matières premières augmentera, les pays riches recommenceront à acheter des denrées alimentaires pour les stocker et les revendre, et ce sont les pays pauvres qui en souffriront, a-t-il noté.L'Occident n'est pas intéressé par la mise en œuvre de l'accordPour Vitali Danilov, le directeur du Centre de l'analyse appliquée des transformations internationales de l’université russe de l’Amitié des peuples Patrice Emery Lumumba, la probabilité que la Russie se retire de cet accord est aussi "très élevée".L'analyste est pourtant persuadé que la Russie "est complètement indépendante dans ses ressources et peut tranquillement résoudre ses problèmes, y compris la sécurité alimentaire de l'ordre mondial à nos conditions"."Aucune raison de prolonger"Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré le 30 juin que la Russie ne voyait aucune raison de prolonger l'accord céréalier. Moscou assurera l'approvisionnement en céréales des pays les plus pauvres à ses propres frais et en quantité appropriée, a-t-il fait savoir.

