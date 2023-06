https://fr.sputniknews.africa/20230630/la-russie-ne-voit-aucune-raison-de-prolonger-laccord-cerealier-1060243637.html

La Russie ne voit aucune raison de prolonger l'accord céréalier

La Russie ne voit aucune raison de prolonger l'accord céréalier

En cas de fin de l'accord céréalier, la Russie approvisionnera en grain à ses frais les pays les plus pauvres, a déclaré le ministre russe des Affaires... 30.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-30T10:37+0200

2023-06-30T10:37+0200

2023-06-30T11:33+0200

russie

accord céréalier d’istanbul (2022)

afrique

céréales

ukraine

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057243633_0:73:2035:1217_1920x0_80_0_0_f7eaeaa89371fccb5dc88a230eb310c2.jpg

La Russie ne voit aucune raison de prolonger l'accord céréalier, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Moscou assurera l'approvisionnement en céréales des pays les plus pauvres à ses propres frais et en quantité appropriée, a-t-il fait savoir.Concernant les volumes, il s’agira de lots "comparables ou plus importants".Aucune raison de prolonger l'accordLa partie de l’accord qui concerne les exportations des céréales ukrainiennes est devenue "commerciale depuis longtemps", a déclaré le chef de la diplomatie russe.Initialement conclu en juillet 2022, l’accord céréalier a été prolongé pour la dernière fois le 17 mai pour deux mois. L’initiative est censée permettre de reprendre les exportations des céréales ukrainiennes et faciliter celles des produits agricoles russes.Moscou a à maintes reprises pointé les défaillances concernant le volet russe de l’accord, dénonçant les engrais russes bloqués dans des ports européens et les difficultés logistiques et de paiement.Selon le Président russe, sur 31,7 millions de tonnes de produits alimentaires exportées des ports ukrainiens, seulement 3% ont atteint des pays dans le besoin. Les autres lots ont été répartis entre les pays de l’Europe et d’autres États bien nourris, a déclaré Vladimir Poutine le 17 juin lors des négociations avec les dirigeants africains.Concernant les engrais, composants nécessaires pour assurer les récoltes et par conséquent la sécurité alimentaire, la Russie a lancé fin 2022 une initiative humanitaire, en livrant gratuitement des lots de fertilisants à des pays africains. Début 2023, le Malawi a reçu 20.000 tonnes. En mai, le Kenya a obtenu 34.000 tonnes. Dans un avenir proche, c’est le Nigeria qui recevra 34.000 tonnes.

russie

afrique

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, accord céréalier d’istanbul (2022), afrique, céréales, ukraine, exportations