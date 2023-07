https://fr.sputniknews.africa/20230709/apres-le-cameroun-kylian-mbappe-bientot-en-visite-en-algerie-1060430362.html

Après le Cameroun, Kylian Mbappé bientôt en visite en Algérie?

Ayant des origines camerounaises par son père et algériennes par sa mère, l’attaquant star du Paris Saint-Germain et de l’équipe de France de football Kylian... 09.07.2023, Sputnik Afrique

En visite au Cameroun, pays d’origine de son père, Kylian Mbappé pourrait se rendre prochainement en Algérie, pays d’origine de sa mère. C’est ce qui ressort d’une interview de cette dernière auprès de médias camerounais.Fayza Lamari a ainsi déclaré dans une vidéo diffusée le 8 juillet et relayée par le média Foot Algérie qu’il s’agit pour son fils du "début d’une grande aventure avec ses racines".Selon elle, il est important pour le footballeur "de commencer par ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie".La mère du meilleur buteur de l’histoire du PSG a souligné que son fils "est Français" et "fier de l’être, mais aussi fier de ses racines".Elle a aussi confirmé l'importance pour le capitaine de l’équipe de France de se connecter avec ses pays d'origine, mais également d'y bâtir des projets qui touchent principalement à l'éducation.Le 8 juillet, Mbappé s’est rendu au Cameroun dans une école, dont son association finance la rénovation. Il a ensuite visité le village de son père, selon l’AFP.

