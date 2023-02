https://fr.sputniknews.africa/20230211/un-escroc-se-fait-passer-pour-le-pere-de-mbappe-afin-dobtenir-des-titres-de-sejour-1057896997.html

Un escroc se fait passer pour le père de Mbappé afin d’obtenir des titres de séjour

Un homme a été jugé par la justice française après s’être fait passer pour le père du footballeur Kylian Mbappé. Il avait usurpé cette identité pour tenter... 11.02.2023, Sputnik Afrique

Un homme de Seine-et-Marne a commis une drôle d’usurpation d’identité, pour tenter de séduire l’administration française, rapporte Le Parisien. L’escroc de 48 ans s’est fait passer pour Wilfrid Mbappé, père du célèbre attaquant français, pour soutirer deux titres de séjour à la préfecture des Yvelines.Il a passé plusieurs coups de téléphone à l’administration, pour obtenir la régularisation d’un couple d’Algériens. Manque de chance, l’agent sur lequel il est tombé connaissait personnellement Wilfrid Mbappé et n’a pas reconnu sa voix à l’autre bout du fil. Le fonctionnaire a donc demandé à l’escroc de coucher sa demande par écrit. Ce dernier s’est exécuté, envoyant… une lettre truffée de fautes d’orthographe, avec l’en-tête du Paris Saint-Germain, club de cœur de Kylian Mbappé.Une manœuvre qui a mis la puce à l’oreille aux forces de l’ordre, qui ont fini par localiser le quadragénaire grâce à son téléphone portable. Ils ont retrouvé à son domicile 4.370 euros en liquide. Son compte bancaire était par ailleurs alimenté de divers versements, pour un total de 24.230 euros.L’homme, au casier judiciaire bien rempli, a finalement été condamné à 10 mois de prison sous bracelet électronique par le tribunal de Versailles.Wilfrid Mbappé, d’origine camerounaise, est le père mais aussi l’agent de son fils, star de l’équipe de France. L’agence Reputation Poll International l’a récemment cité parmi les personnalités africaines les plus influentes de 2023.Usurpations d’identité oséesCe n’est pas la première fois qu’un escroc tente de se faire passer pour le proche d’une star, afin d’obtenir diverses gratifications. En 2018, un homme s’était ainsi fait passer pour le neveu de Brigitte Macron, épouse du Président français, afin de se faire offrir divers voyages.Son tour de passe-passe avait d’ailleurs réussi puisque l’ambassade de France au Bangladesh lui avait payé un séjour, avec visite d’un camp de réfugiés à la clef. Le bonimenteur, qui faisait déjà l’objet de 17 condamnations similaires, avait finalement écopé d’un an de prison fin 2021.Plus récemment, Elon Musk avait également fait les frais d’un humoriste s'étant fait passer pour lui sur Twitter. Le plaisantin avait été banni de la plateforme à l’oiseau bleu.

