Ces 10 footballeurs africains parmi les meilleurs du monde en 2022

Ces 10 footballeurs africains parmi les meilleurs du monde en 2022

Le média The Guardian a dévoilé sa liste des 100 meilleurs footballeurs de 2022. Dominée par le champion du monde Lionel Messi, elle comprend dix joueurs africains.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema: voici le top 3 du classement des 100 meilleurs joueurs de l’année 2022, publié le 27 janvier par le journal britannique The Guardian. La liste a été élaborée sur la base du vote d’un panel de 206 personnes, composé de joueurs, d’entraîneurs et de journalistes.Dix athlètes du continent africain y figurent aussi.Ainsi, Riyad Mahrez, l’ailier droit des Fennecs et de Manchester City est le seul Algérien dans cette liste, à la 57e place. Le footballeur égyptien Mohamed Salah, l’ailier droit de Liverpool, y figure à la 10e position. Le Nigérian Victor Osimhen, attaquant au SSC Naples, s’installe à la 52e place du classement.D’après la liste de The Guardian, deux Sénégalais font partie des meilleurs footballeurs de 2022. Il s’agit de Sadio Mané, ailier et avant-centre au Bayern Munich, qui est à la 11e place, et Kalidou Koulibaly, le défenseur central au Chelsea FC, à la 80e position.Les joueurs marocains, qui se sont particulièrement illustrés en Coupe du Monde, sont les plus nombreux par rapport aux autres Africains de cette liste. Ainsi, cinq footballeurs y figurent: le gardien du Séville FC Yassine Bounou (43e), le milieu de terrain de l’ACF Fiorentina Sofyan Amrabat (49e), l’ailier droit ou milieu offensif à Chelsea Hakim Ziyech (63e) et le milieu central à l’Olympique de Marseille Azzedine Ounahi (79e). Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, s’installe quant à lui à la 38e place.

