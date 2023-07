Russie-RDC: "un potentiel d'expansion des relations commerciales et économiques"

https://fr.sputniknews.africa/20230708/russie-rdc-un-potentiel-dexpansion-des-relations-commerciales-et-economiques-1060416639.html

La Russie exprime sa confiance "dans la poursuite du développement progressif des relations" multidimensionnelles entre Moscou et Kinshasa, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères à l'occasion du 63e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. L’Union soviétique a reconnu la République démocratique du Congo (RDC) le 7 juillet 1960.Coopération actuelleL'interaction entre la Russie et la RDC est actuellement forte. Ainsi, il existe "un potentiel d'expansion des relations commerciales et économiques", estime Moscou. En mai 2023, dans le cadre des préparatifs du sommet Russie-Afrique, une délégation d’Opora Rossii, association russe à but non lucratif qui fait la promotion de l’entrepreneuriat, s’est rendue en RDC. Elle a été accompagnée par des membres de Rosselkhoznadzor, gendarme russe vétérinaire et phytosanitaire, et de la fondation Roscongress, organisatrice de forums internationaux majeurs.De plus, en RDC fonctionne le service de taxi Yango, lancé en 2022 par le groupe russe technologique Yandex.Depuis 2021, des groupes russes et congolais développent des gisements de cuivre et de cobalt dans le sud-est de la RDC.Le dialogue politique, l’interaction par le biais des médias, la coopération scientifique et humanitaire ont été également mis en avant par Moscou. Le Président russe s’est entretenu avec son homologue congolais en 2019, lors du premier sommet Russie-Afrique. En 2020, le ministre russe des Affaires étrangères a eu des pourparlers avec le chef de la diplomatie congolaise.

