https://fr.sputniknews.africa/20230701/un-modele-pour-faire-decoller-la-rdc-designe-par-un-conseiller-presidentiel-1060269769.html

Un modèle pour faire "décoller" la RDC désigné par un conseiller présidentiel

Un modèle pour faire "décoller" la RDC désigné par un conseiller présidentiel

Il n’est pas question de permettre aux anciennes puissances coloniales de "venir piller nos ressources et fixer le prix" en RDC, et en Afrique en général... 01.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-01T13:05+0200

2023-07-01T13:05+0200

2023-07-01T13:07+0200

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

russie

occident

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/01/1d/1054886090_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_45f3d8db40a2915761c0d0047027f0f6.jpg

Le 30 juin, la République démocratique du Congo (RDC) a célébré les 63 ans de son indépendance. À l’occasion, Thomas Mathe Pay Pay, conseiller du Président congolais Félix Tshisekedi, trace auprès de Sputnik un modèle politique et économique qui permettra au pays africain de "décoller"."Valoriser notre continent""Nous devons faire en sorte de valoriser notre continent", les pays africains doivent "détourner le regard de l'Occident", souligne ce conseiller principal du Président de la RDC chargé des relations avec le Parlement et les autres institutions.Il insiste sur des liens d’égalité entre l’Afrique et l’Occident:S’appuyant sur ce modèle, la RDC "pourra décoller", souligne-t-il.Relations avec la RussieThomas Mathe Pay Pay met en avant le rôle que la Russie "joue déjà" dans le renforcement de la souveraineté de l'Afrique en général.Le conseiller présidentiel évoque "l’appui sur le plan sécuritaire et économique" apporté par la Russie à la RDC en invitant Moscou à "continuer dans ce sens-là". Fin avril, l’ambassadeur russe en RDC a affirmé que la Russie est prête à accorder son aide à la RDC dans la lutte contre les groupes armés, essentiellement dans l’est du pays. En 2022, la Russie a octroyé un lot très important d’armes et de munitions qui sont utilisées actuellement par les FARDC dans l’est, surtout dans les combats contre les groupes armés.Il exprime sa reconnaissance et évoque sa fierté après la décision récente des autorités russes de rendre à l’Université de l’amitié des peuples à Moscou le nom du Premier ministre de la RDC indépendante Patrice Émery Lumumba. Dans ce cas, il s’agit d’une "sorte de reconnaissance pour un homme qui a donné l'indépendance à son peuple", souligne-t-il."Date inoubliable"Pour lui, le 30 juin 1960 est une "date inoubliable", quand les pères fondateurs de la RDC ont décidé de "mettre fin à l'esclavagisme et de prendre les choses en main". Pourtant, pendant plus de 50 ans, le pays "a été pillé et agressé" jusqu’à la première passation pacifique du pouvoir en 2018, quand Félix Tshisekedi, élu Président, a succédé à Joseph Kabila.Actuellement, la RDC dispose d’une armée, travaille pour mettre en œuvre une police professionnelle. "Nous sommes en train de voir une justice équitable dans notre pays aujourd'hui", poursuit-il.Le passé colonial pèse-t-il sur les relations avec la Belgique?Les deux pays ont des liens bien établis, disposant de missions diplomatiques. En juin 2022, le roi de Belgique s’est rendu en RDC et le "peuple congolais attendait un pardon, malheureusement ce n'est pas arrivé", constate Thomas Mathe Pay Pay.

afrique subsaharienne

république démocratique du congo (rdc)

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, république démocratique du congo (rdc), russie, occident, partenariat