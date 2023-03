https://fr.sputniknews.africa/20230317/lafrique-adhere-au-modele-multipolaire-prone-par-la-russie-selon-lambassadeur-congolais-en-russie-1058224407.html

L’Afrique adhère au modèle multipolaire prôné par la Russie, selon l’ambassadeur congolais en Russie

L'Afrique adhère au modèle multipolaire prôné par la Russie, selon l'ambassadeur congolais en Russie

17.03.2023

lors que le second sommet Russie-Afrique se profile, Moscou semble décider à resserrer les liens avec le continent. Mais au-delà des divers partenariats sécuritaires ou économiques existant entre les deux parties, c’est aussi la vision géopolitique de la Russie qui trouve un écho dans plusieurs pays africains, comme l’explique à Sputnik Ivan Vangu Ngimbi, ambassadeur de la RDC en Russie.Les peuples africains se retrouvent en effet dans la vision d’un monde multipolaire avancée par Moscou. Une configuration qui pourrait leur permettre de mieux exercer leur souveraineté et choisir les partenariats qui servent le mieux leurs intérêts, souligne le diplomate.L’ambassadeur se félicite par ailleurs que les collaborations entre Moscou et l’Afrique dépassent la sphère sécuritaire, pour couvrir d’autres secteurs comme la recherche. Moscou ouvre notamment des branches de ses universités dans plusieurs pays du continent.Humanitaire et marché en expansionLes relations entre la Russie et l’Afrique se nouent également autour des questions humanitaires, particulièrement autour des problématiques alimentaires, comme l’explique à Sputnik Zenebe Kinfu Tafesse, président de l'Union des diasporas africaines et enseignant à l'Université internationale de Moscou.Les livraisons de céréales et d’engrais russes, aujourd’hui partiellement entravées par les sanctions occidentales, sont en effet vitales pour le développement des pays africains, souligne l’expert.La livraison de céréales russes et ukrainiennes au pays d’Afrique a fait polémique ces dernières semaines. Moscou a plusieurs fois proposé d’approvisionner gratuitement les pays plus nécessiteux. Mais, malgré les accords d’Istanbul, la plupart des cargaisons céréalières ont été redirigées vers des pays d’Europe. Des tonnes d’engrais russes restent pour leurs parts coincées dans les ports du Vieux continent.

