https://fr.sputniknews.africa/20230114/blocage-des-engrais-russes-en-europe-une-logique-de-nuire-a-moscou-a-tous-prix-1057589966.html

Blocage des engrais russes en Europe: une logique de "nuire à Moscou" à tous prix

Blocage des engrais russes en Europe: une logique de "nuire à Moscou" à tous prix

Le blocage des engrais russes dans les ports européens profite aux pays occidentaux, estiment des experts interrogés par Sputnik. Récemment, la Russie a... 14.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-14T15:40+0100

2023-01-14T15:40+0100

2023-01-14T15:40+0100

opinion

engrais

russie

céréales

blocus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/0c/1056801443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fcab5ff9ac7947a4fcb42930e0890ef2.jpg

Depuis que l’accord céréalier a été conclu en juillet 2022 et prolongé en novembre 2022, la Russie pointe toujours les entraves à l’exportation de ses engrais. Interrogés par Sputnik, deux experts analysent les causes de cette situation.Selon Andreï Souzdaltsev, un autre politologue auprès de l’université russe High School of Economics (HSE), "l'Occident aimerait que la Russie ne gagne rien du tout".Politique traditionnelle des États baltesAndreï Souzdaltsev n’est pas étonné par le fait que les engrais russes soient bloqués dans deux des pays baltes, à savoir en Lettonie et en Estonie: "C’est la politique traditionnelle des États baltes, elle vigoureusement antirusse"."Ceux qui retardent aujourd'hui le transfert gratuit des engrais russes ne sont guidés que par une seule logique, une logique absolument primitive, c’est-à-dire de nuire à la Russie d'une manière qui leur soit accessible", fustige Ivan Mezioukho.Tous deux pensent que la Russie devrait se retirer de l’accord céréalier, car ce sont des pays occidentaux qui violent les termes de l’accord.L'accord céréalier a été signé le 22 juillet 2022 par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Onu. Il a permis de reprendre les exportations de blé, de produits alimentaires et d'engrais ukrainiens via la mer Noire depuis trois ports. L’accord prévoyait aussi le déblocage des exportations alimentaires et d'engrais russes, mais Moscou a à plusieurs reprises indiqué que cette partie des ententes n'a jamais été respectée, malgré les assurances de l'Onu.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, engrais, russie, céréales, blocus