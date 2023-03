https://fr.sputniknews.africa/20230315/des-professeurs-de-siberie-iront-enseigner-en-ouganda-1058206265.html

Des professeurs de l'Oural iront enseigner en Ouganda

Des professeurs de l'Oural iront enseigner en Ouganda

Un projet spécial emmènera bientôt en Ouganda des professeurs d’une université de l'Oural. L’apprentissage de la langue russe sera donc possible pour les... 15.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-15T17:37+0100

2023-03-15T17:37+0100

2023-03-15T17:46+0100

ouganda

afrique

kampala

enseignement

langue russe

oural

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0a/1056465155_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2efb0de00ffa1e433795c5426fab53c6.jpg

Une rencontre qui doit sceller la future coopération russo-ougandaise dans le domaine des études. La chancelière de l'Université pédagogique d'État d'Orenbourg Svetlana Aliochina s’est rendue à l’ambassade d’Ouganda en Russie pour discuter de la future visite de la délégation des professeurs dans la capitale de ce pays africain.En 2023, à Kampala, le Centre de formation en russe devra ouvrir ses portes. Le ministère russe de l'Éducation a confié la mise en place de ce projet à l'Université pédagogique d'État d'Orenbourg.Dans l’optique de promouvoir la langue russe à l’étranger, ce projet permettra aux habitants de l’apprendre.De l’Ouganda à l'OuralLa rencontre du 14 mars a réuni l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Moses Kawaaluuko Kizige, la conseillère d'ambassade Susan Okodi et la présidente de l'Association des femmes russophones d'Ouganda "Rosinka" Olga Atoubo.L’ordre du jour s’est concentré sur les relations russo-ougandaises dans le domaine de l’enseignement, notamment concernant la future coopération de l’établissement russe avec l'une des plus grandes universités d'Ouganda, celle de Makerere.

ouganda

afrique

kampala

oural

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ouganda, afrique, kampala, enseignement, langue russe, oural