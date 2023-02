https://fr.sputniknews.africa/20230215/pour-les-porcs-espagnols-un-media-autrichien-montre-ou-serait-livre-le-ble-ukrainien-1057923918.html

Pour les porcs espagnols: un média autrichien montre où serait livré le blé ukrainien

Selon le média autrichien Exxpress, le blé ukrainien aurait été envoyé à des porcs en Espagne plutôt que dans les pays pauvres.

Au lieu de l'envoyer aux pays africains pauvres, pour éviter la famine, le blé ukrainien aurait été livré en Espagne pour l’utiliser comme nourriture pour les porcs, relate le site autrichien Exxpress. Et ce "bien que les Espagnols produisent eux-mêmes suffisamment de céréales pour leurs propres besoins", note la source.Selon le site, "2,9 millions de tonnes de blé et de maïs en provenance d'Ukraine y auraient principalement été acheminées".L’Exxpress note que les pays du tiers monde, à leur tour, n’ont pas reçu grand-chose.En janvier, le ministre turc de l’Agriculture et des Forêts, Vahit Kirisci, a fait savoir que la part des céréales fournies aux pays nécessiteux n’a atteint que 5,4%.Un accord partiellement respectéL'accord céréalier, signé le 22 juillet 2022 par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'Onu, prévoit l'exportation de blé, de produits alimentaires et d'engrais ukrainiens via la mer Noire depuis trois ports, dont Odessa.Il est appuyé par un mémorandum entre l’Onu et la Russie qui prévoyait aussi le déblocage des exportations alimentaires et d'engrais russes, mais, d'après Moscou, cette partie des ententes n'a jamais été respectée, malgré les assurances des Nations unies.Vladimir Poutine avait noté que l'Occident acheminait la majorité des céréales ukrainiennes dans ses ports et non pas vers l'Afrique. Dans ce contexte, Moscou s'était dit prêt à offrir l'ensemble des céréales russes concernées par l'accord à l'Afrique.

