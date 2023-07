Le fils de Patrice Lumumba: la RDC devrait mieux profiter de son indépendance acquise il y a 63 ans

Et d’ajouter: "C'est un pays qui a les moyens aujourd'hui, économiquement, technologiquement, pour les amener en Afrique. En Afrique, on a beaucoup de matières premières, on a beaucoup d'hommes et de femmes, la richesse humaine, et on a besoin aussi de capitaux, on a besoin des technologies. On peut être avec la Russie dans les rendez-vous de donner et de recevoir, ce que peut être quelque chose de très utile pour nous deux!", a-t-il conclu.