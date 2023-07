https://fr.sputniknews.africa/20230707/cet-avion-russe-a-ete-surnomme-char-volant-aux-etats-unis-1060401379.html

Cet avion russe a été surnommé "char volant" aux États-Unis

Jugeant inégalé l'avion américain d'appui aérien rapproché A-10, le portail américain 19FortyFive reconnaît que le Su-25 russe, surnommé le char volant...

Le "char volant" russe Su-25, développé à l’époque soviétique, peut être comparé à l’A-10 "Warthog", bien qu’à première vue ce dernier n’ait d’équivalent nulle part dans le monde, constate le portail 19FortyFive.Apparu pour la première fois en 1975, le Sukhoi Su-25 est un biréacteur monoplace conçu pour fournir un appui aérien rapproché. Il a été utilisé dans les conflits en Afghanistan et en Tchétchénie. À présent, il continue de faire ses preuves en Ukraine.Des caractéristiques comparablesD’une envergure de 14,3 mètres, le Su-25 est plus petit que l’A-10, et sa masse au décollage est de 3.630 kilogrammes inférieurs. Cependant les deux avions ont une portée à peu près équivalente et sont tous les deux lourdement armés.Un autre facteur mis en avant par le média américain est la capacité du jet russe à mener des opérations de combat et des missions de frappe à basse altitude.250 avions en Russie, des exportations vers une dizaine de paysL'armée de l'air russe exploite une flotte d'environ 250 Su-25 et des variantes plus modernes ont été mises à niveau avec des technologies améliorées.Un article de Military-Today indique que le Su-25 a été exporté vers l'Angola, la Bulgarie, le Congo, la Côte d'Ivoire, la République tchèque, l'Érythrée, l'Éthiopie, l'Irak, la Macédoine, la Corée du Nord, le Pérou, la Slovaquie, le Soudan et peut-être d'autres pays.

