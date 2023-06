https://fr.sputniknews.africa/20230627/du-materiel-militaire-russe-en-vogue-lors-des-exercices-militaires-fajr-en-algerie---video-1060196139.html

Du matériel militaire russe en vogue lors des exercices militaires Fajr en Algérie - vidéo

La coopération intense entre Alger et Moscou s'est traduite lors des manœuvres Fajr 2023 de l'armée algérienne. Des appareils performants de fabrication russe... 27.06.2023, Sputnik Afrique

Lors des manœuvres d'envergure Fajr 2023, l'armée algérienne a largement utilisé du matériel militaire de fabrication russe. Il s'agit entre autres de véhicules de combat de soutien de char (BMPT) Terminator et de systèmes antiaériens Tor-M2K.Les tirs d'artillerie ouvrant les manœuvres ont également engagé des lance-roquettes multiples 9K58 Smertch de 300 mm et NM-21 Grad de 122 mm, ainsi que des obusiers tractés chinois PLL01 de 155 mm.Des avions d'assaut Su-24MK ont largué des leurres thermiques et lancé des bombes sur des cibles terrestres. Des hélicoptères d'attaque Mi-28NE et des chars de combat T-55MV ont également participé aux manœuvres.Le soutien de MoscouD'après le média Military Africa, Moscou "a encore renforcé les capacités de défense antiaérienne de l'Algérie avec la livraison d'un nombre non divulgué de systèmes de missiles de défense antiaérienne TOR-M2K". Il considère cela comme une étape importante dans la modernisation militaire de l'Algérie, qui consolide sa position régionale.Le TOR-M2K est une version améliorée du système de missiles de défense antiaérienne à courte portée TOR-M1. Il offre une couverture radar de contrôle de tir améliorée et dispose de quatre canaux de guidage, lui permettant de guider simultanément jusqu'à quatre missiles à la fois. Ce système est capable d'attaquer des missiles de croisière, des avions, des hélicoptères et des drones à des distances allant jusqu'à 15 kilomètres.

