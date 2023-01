https://fr.sputniknews.africa/20230124/le-terminator-russe-un-char-du-futur-possible-pour-forbes-1057702052.html

Le Terminator russe, un char du futur? Possible, pour Forbes

Le Terminator russe, un char du futur? Possible, pour Forbes

La Russie serait déjà dans le futur en matière d'armement. Son véhicule de combat de soutien de char russe (BMPT) Terminator, qui a récemment fait ses preuves... 24.01.2023

Efficace et fiable, le véhicule de combat de soutien de char russe (BMPT), surnommé Terminator, pourrait constituer la prochaine étape de l'évolution des forces blindées, estime le magazine américain Forbes.Ce blindé russe a plusieurs types d’armes et dispose aussi d'un nouveau blindage réactif explosif, Relikt, conçu pour résister aux obus antichars. En plus, sa tourelle relativement petite le rend moins vulnérable, rappelle Forbes.Le BMPT, qui s’est montré efficace pendant l’opération spéciale russe en Ukraine, pourrait être le dernier véhicule survivant sur le champ de bataille qui décidera réellement de l'issue du conflit, conclut le magazine.La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis février 2022. Dans le même temps, les États-Unis et leurs alliés de l'Otan continuent de fournir des dizaines de milliards de dollars d'armes au régime de Kiev. Moscou a, pour sa part, déclaré à plusieurs reprises que les livraisons d'armes occidentales ne faisaient que prolonger le conflit et que le transport d'armes serait une cible légitime pour son armée.

