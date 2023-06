https://fr.sputniknews.africa/20230620/la-defense-russe-montre-un-su-25-ayant-realise-au-moins-230-missions-de-combat-en-ukraine--video-1060037014.html

La Défense russe montre un Su-25 ayant réalisé au moins 230 missions de combat en Ukraine – vidéo

Une vidéo partagée par la Défense russe montre en action un avion militaire Su-25 orné de 23 étoiles blanches. Celles-ci indiquent que l’appareil a déjà... 20.06.2023, Sputnik Afrique

donbass. opération russe

vidéo

su-25

russie

défense

conflit ukrainien

Un avion d'attaque au sol Su-25 russe a déjà effectué, lors de l'opération militaire spéciale en Ukraine, plus de 230 missions de combat, a indiqué ce mardi le ministère russe de la Défense qui a publié une vidéo le montrant en action.La vidéo montre deux Sukhoi Su-25 exécutant une mission et tirant des roquettes aéroportées sur des cibles ennemies. Les aéronefs reviennent ensuite à leur aérodrome.Sur le fuselage de l'un des avions sont visibles 23 étoiles blanches. Chacune d'entre elles signifie 10 missions de combat accomplies. Ce qui veut dire que cet aéronef en a déjà réalisé au moins 230.L'opération continueSelon le dernier bilan quotidien de la Défense russe, publié lundi, les forces ukrainiennes ont mené leurs activités les plus intenses sur les axes de Donetsk et de Donetsk-Sud durant les dernières 24 heures.Lors de sa récente visite à Kiev et à Saint-Pétersbourg, une délégation de plusieurs pays africains a présenté son initiative de paix en dix points visant à stopper le conflit au plus vite. L'Afrique pâtit en effet elle aussi de ces hostilités, risquant d'être privée de livraisons de céréales et d'engrais russes et ukrainiens.

2023

vidéo, su-25, russie, défense, conflit ukrainien