Frappes de Su-25 russes contre des positions ukrainiennes vues depuis le cockpit – vidéo

Frappes de Su-25 russes contre des positions ukrainiennes vues depuis le cockpit – vidéo

Les avions d’attaque Su-25 accomplissent des tâches dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine en appuyant les forces russes au sol. Dans une séquence... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Des pilotes militaires russes ont réalisé des tirs contre des positions de l’armée ukrainienne dans une zone de l’opération spéciale. Ils ont effectué des vols à l’aide de Su-25.Le ministère russe de la Défense a partagé le 30 mai une vidéo montrant leur fonctionnement et des images filmées à l’intérieur du cockpit d'un avion d'attaque.Selon l’instance, les pilotes ont accompli un vol réussi, travaillant à basse altitude.Ils ont mené des frappes de missiles. En résultat, des points fortifiés camouflés ainsi que des véhicules blindés de troupes ukrainiennes ont été anéantis.Un engin porteur de 32 types d’armesLe Su-25 Gratch est un avion d’attaque au sol, de soutien aérien rapproché et de lutte antichar développé par l'URSS dans les années 1970. Il a été conçu pour soutenir les troupes d'assaut. L’appareil n’a pas besoin de grands aérodromes et peut décoller et atterrir sur des pistes en gravier ou sur des routes proches de la ligne de front.C'est l'un des aéronefs les mieux armés de l'armée de l'air russe. Il peut être doté de 32 types d’armes, y compris des missiles air-air et air-sol.

russie, ukraine, avion, su-25, frappe aérienne, destruction, opération militaire