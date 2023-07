https://fr.sputniknews.africa/20230706/neocolonialisme-europeen-moscou-indigne-par-le-retrait-de-reliques-chretiennes-de-kiev-1060375742.html

Néocolonialisme européen: Moscou indigné par le retrait de reliques chrétiennes de Kiev

Néocolonialisme européen: Moscou indigné par le retrait de reliques chrétiennes de Kiev

Accusant l'Occident de néocolonialisme, la porte-parole de la diplomatie russe a condamné le transfert prévu de reliques et d'objets de valeur religieux... 06.07.2023, Sputnik Afrique

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a commenté les récentes informations de renseignement sur le destin des objets de valeur orthodoxes conservés dans la laure des Grottes de Kiev, destinés à être transférés vers des pays en Europe.Selon elle, "la lutte contre l'Église orthodoxe se poursuit en Ukraine", qui "a reçu une nouvelle dimension, culturelle."Le 26 juin, le Service russe des renseignements extérieurs a fait savoir qu'il est prévu de transférer des objets de valeur et des reliques chrétiennes conservés dans la laure vers l'Europe, sous prétexte de les protéger des "frappes de missiles du côté de la Russie", selon Maria Zakharova. Or, ces objets font partie du site du patrimoine mondial de l'UNESCO "Ensemble architectural de la laure des Grottes de Kiev". Et il n'y a aucune raison de craindre des frappes sur ce site, car "les militaires russes évitent de frapper des ouvrages civils", a-t-elle déclaré.Des objets perdus pour toujours?Il ne s'agit pas d'une première, a souligné la diplomate. Le Louvre de Paris a déjà accueilli pour "stockage temporaire" 16 œuvres du Musée national des arts Bogdan et Varvara Khanenko de Kiev.Et de rappeler que les pays occidentaux avaient "pillé des objets de valeur culturelle" dans différents coins du monde pour les stocker dans leurs musées. L'Ukraine, selon Mme Zakharova, est un nouveau puits d'œuvres d'art, certaines étant uniques dans la laure des Grottes.De tels projets "impies" représentent un nouvel exemple de la "politique criminelle" de Volodymyr Zelensky visant à détruire les bases traditionnelles de la société ukrainienne, estime la responsable.La situation se dégradeCe jeudi, des arrestations brutales de fidèles ont eu lieu devant la laure des Grottes. Sur les vidéos prises sur place, des policiers traînent au sol un paroissien qui lit une prière. Ce matin, la police avait mis sous scellés trois bâtiments de la laure.Le gouvernement ukrainien a l'intention de remettre l'intégralité de la laure des Grottes de Kiev aux schismatiques de l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui avaient rompu leurs relations avec le patriarcat de Moscou.

