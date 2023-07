https://fr.sputniknews.africa/20230704/voici-le-pays-du-maghreb-devenu-leader-dans-le-classement-mondial-de-la-paix-1060334201.html

Voici le pays du Maghreb devenu leader dans le classement mondial de la paix

Voici le pays du Maghreb devenu leader dans le classement mondial de la paix

Alors que le Maroc a perdu une place sur une année dans le classement des pays les plus sûrs du monde, l'Algérie en a gagné huit, mais reste devancée par son... 04.07.2023, Sputnik Afrique

2023-07-04T17:11+0200

2023-07-04T17:11+0200

2023-07-04T17:14+0200

classement

maghreb

maroc

algérie

tunisie

paix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/02/1045957664_0:478:2592:1936_1920x0_80_0_0_ac1209383c5efa16f70ba1bb06051a18.jpg

"Le monde est légèrement moins sûr qu’auparavant", constate la 17e édition du Global Peace Index (GPI), publié en juin. L’Institute for Economics and Peace (Institut pour l'économie et la paix), basé en Australie, tire ses conclusions pour la neuvième année consécutive dans cet indice qui évalue les pays pour le niveau de paix et de stabilité. Si le nombre de conflits a diminué, ces derniers sont de plus en plus violents.Parmi les États du Maghreb, en 2023 la Tunisie vient la première et la 81e dans le classement du GPI à l’échelle mondiale, en ayant gagné une place. Le Maroc arrive 84e et a, au contraire, perdu une place, et l’Algérie 96e, ayant enregistré une progression de 8 places. Enfin, la Mauritanie arrive 114e (+4 places) et la Libye 137e (+14 places).Les détériorations l'emportent sur les améliorationsEn somme, les détériorations ont été plus importantes que les améliorations à l'échelle mondiale, "car la montée des troubles civils et de l'instabilité politique post-COVID reste élevée tandis que les conflits régionaux et mondiaux s'accélèrent",indique le rapport.S'agissant de la région côtière entre le Maroc et le Ghana, les experts notent qu'elle n'a enregistré aucun décès dû au terrorisme en 2022, contrairement aux pays voisins du Sahel.En outre, certains États arabes connaissent une situation relativement paisible, mais d’autres font face à d'importants problèmes de sécurité, conflits internes et tensions régionales.

maghreb

maroc

algérie

tunisie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

classement, maghreb, maroc, algérie, tunisie, paix