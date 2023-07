Attaques de drones sur Moscou: la Russie pointe Washington et l’Otan du doigt

"De telles attaques n'auraient pas été possibles sans l’aide des États-Unis et de leurs alliés de l'Otan au régime de Kiev. Ils continuent de le droguer avec des armes, y compris des drones, de former des opérateurs de drones et de fournir des informations de renseignement nécessaires pour commettre de tels crimes […] Tout cela rend Washington et ses satellites complices dans la préparation et la mise en œuvre d'actes terroristes exécutés par Kiev", écrit ainsi le ministère.