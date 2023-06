https://fr.sputniknews.africa/20230604/attaques-de-la-region-de-belgorod-le-kremlin-denonce-labsence-de-reaction-a-loccident-1059705665.html

Attaques de la région de Belgorod: le Kremlin dénonce l'absence de réaction à l'Occident

Attaques de la région de Belgorod: le Kremlin dénonce l'absence de réaction à l'Occident

L'Occident n'invoque les valeurs universelles que lorsque ça l'arrange, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov commentant l'absence de réaction des... 04.06.2023, Sputnik Afrique

Les attaques de drones visant la capitale russe ainsi que les pilonnages réguliers de localités de la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, ne suscitent pas de condamnation de la part de l'Occident à cause de l'aprpoche deux poids deux mesures de ce dernier, estime le porte-parole de la présidence russe.Selon lui, la partie russe doit "connaître son métier" et "mener son travail jusqu'au bout". "Nous n'avons pas d'alternative", a assuré le porte-parole.Ces 2 et 3 juin, sept civils ont trouvé la mort dans les attaques contre plusieurs localités de la région de Belgorod. La situation la plus tendue s'est créée dans la ville de Chebekino.

