Plusieurs personnes mortes dans la région russe de Belgorod sous les tirs ukrainiens

Plusieurs personnes mortes dans la région russe de Belgorod sous les tirs ukrainiens

02.06.2023

Plusieurs personnes ont perdu la vie lors des attaques ukrainiennes contre la région russe de Belgorod, a déclaré ce jeudi 2 juin le chef de la région Viatcheslav Gladkov. Et de préciser que l'armée ukrainienne visait plusieurs villes à la fois.Selon lui, les forces de Kiev ont effectué des tirs, notamment sur une section de la route dans la localité de Maslova Pristan, district de Chebekinsky.M.Gladkov a indiqué que l'un des hommes blessés avait des éclats d'obus à la poitrine et que le second souffrait d’éclats d'obus aux membres inférieurs. Les deux sont dans un état grave, ils ont été conduits à l'hôpital pour les soins médicaux nécessaires.Objet de tirs récurrentsLa région de Belgorod et d'autres territoires russes frontaliers sont souvent les cibles d'attaques ukrainiennes. Ainsi, la localité de Chebekino a subi une attaque dans la nuit du 1er au 2 juin, les bombardements massifs n'ont pas cessé tout au long de la journée. Les gens ont massivement quitté les lieux. Depuis jeudi minuit, 11 civils ont été blessés pendant ces bombardements.Par la suite, le ministère russe de la Défense a signalé que l'armée russe avait éliminé plus de 50 Ukrainiens qui tentaient d'envahir la région de Belgorod.

