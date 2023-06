Des saboteurs ukrainiens tentent de pénétrer en Russie et se font exterminer

https://fr.sputniknews.africa/20230601/des-saboteurs-ukrainiens-tentent-de-penetrer-en-russie-et-se-font-exterminer-1059659300.html

La Défense russe a signalé qu’environ 70 saboteurs ukrainiens avaient essayé de s’infiltrer sur le territoire russe. Certains de ces assaillants se sont... 01.06.2023, Sputnik Afrique

Une quinzaine d’agents de sabotage qui voulaient pénétrer dans la région russe de Belgorod depuis l’Ukraine vers 5 heures du matin ce 1er juin, ont été éliminés dans un champ de mines, a raconté le jour même le ministère russe de la Défense.Selon l’instance, un autre groupe terroriste comprenant une vingtaine de personnes et deux blindés a essayé de passer par la rive droite du Severski Donets. Les unités des troupes de la frontière russes ont dispersé cette troupe après un combat. Huit terroristes et un blindé ont été mis hors d’état de nuire.Quatre attaques et un bombardement en 24 heuresCes deux assauts ont été précédés d’une autre, impliquant une trentaine d’assaillants, qui a eu lieu une heure plus tôt. Les saboteurs protégés par trois blindés de combat et quatre pick-up, ont tenté d’attaquer un poste de contrôle d’automobiles de Chebekino, dans la région de Belgorod, selon le ministère. Repoussés par des tirs d’artillerie, ils ont battu en retraite, dix personnes ont été mises hors d’état de nuire.Leur assaut a fait suite à un bombardement de la ville de Chebekino. Selon le gouverneur local, huit civils ont été blessés dans cette frappe du 1er juin. Les habitants ont été évacués à cause des tirs incessants. Vers 6h30 du matin, les forces ukrainiennes ont entrepris une nouvelle attaque contre le territoire russe.Au total, jusqu'à 70 autres saboteurs ukrainiens, cinq chars, quatre véhicules de combat blindés, sept camionnettes et un camion Kamaz ont été déployés pour s'en prendre à la région de Belgorod. Cinquante saboteurs ont été mis hors d’état de nuire.

