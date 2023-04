https://fr.sputniknews.africa/20230410/zelensky-voulait-frappait-la-russie-avec-des-drones-selon-les-fuites-du-pentagone--1058485232.html

Zelensky voulait frapper la Russie avec des drones, selon les fuites du Pentagone

Zelensky voulait frapper la Russie avec des drones, selon les fuites du Pentagone

Les fichiers secrets du Pentagone divulgués révèlent que les États-Unis espionnaient leurs alliés, dont l'Ukraine, la Corée du Sud et Israël, indique CNN. De... 10.04.2023, Sputnik Afrique

Washington a espionné le Président ukrainien et a appris qu’il projetait de frapper les positions russes sur leur propre sol, a relaté CNN se référant aux fichiers secrets du Pentagone publiés massivement sur le Web.Un espionnage qui n’a rien d’étonnant, qui était même "attendu", a estimé une source proche du chef du parti républicain interrogée par la chaîne américaine.Toujours selon CNN, ces informations pourraient expliquer la réticence américaine à fournir à l'Ukraine des armes à longue portée du fait que Kiev puisse les utiliser pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie.La fuite de ces documents classifiés pourrait entraver le soutien américain à l'Ukraine juste avant une éventuelle offensive, juge pour sa part l’agence Bloomberg.Espionnage de ses alliésOutre l’Ukraine, Washington espionnait d’autres alliés clés, comme la Corée du Sud ou encore Israël, indiquent toujours les documents ayant fuité et qualifiés d’authentiques par des responsables américains, poursuit la chaîne d’information.En réaction, Séoul a dit vouloir demander aux États-Unis de "prendre les mesures si besoin", une fois l’enquête de cette affaire terminée.Une fuite retentissanteLa semaine dernière, le New York Times avait fait savoir que le Pentagone enquêtait sur la fuite sur les réseaux sociaux de documents secrets détaillant l'état des troupes ukrainiennes et les plans américains et de l'Otan visant à les renforcer. Dans la foulée, une autre fuite contenant une centaine de documents classifiés est apparue.Dimanche, l'agence Reuters, se référant à de hauts fonctionnaires américains, n'a pas exclu que les fichiers secrets aient été falsifiés. Le New York Times indiquait que les documents, datant de début mars, auraient été distribués sur des "chaînes Telegram pro-gouvernementales russes". Sans pour autant en citer une.De son côté, le Kremlin s’est dit convaincu par l’implication, directe ou indirecte, des États-Unis et de l'Otan dans le conflit en Ukraine.Alors que l'Occident a accusé Moscou d'être derrière ces informations, le porte-parole du Président russe a noté qu’il "s’agissait d’une tendance à accuser toujours, à tout propos et pour n’importe quoi, la Russie". Selon Dmitri Peskov, c’est "une maladie généralisée".

